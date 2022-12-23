日本經典樂團「安全地帶」由玉置浩二、矢萩渉、武沢豊、六土開正、田中裕二組成，知名曲連譚詠麟、鍾鎮濤、黎明、張學友都曾翻唱，更是張國榮〈拒絕再玩〉的原曲主唱。今(23日)稍早，「安全地帶」官網拋下震撼彈，宣布爵士鼓手田中裕二不敵病魔逝世，享壽65歲。

「安全地帶」1982年正式出道，隔年搭上飲品廣告曲〈酒紅色的心〉一炮而紅，成為家喻戶曉的樂團，1985年受邀上紅白歌唱大賽，主唱玉置浩二特殊的穿著風格和充滿個性的嗓音，再加上所有成員巧妙又專業的合作，成為日本1980年代的代表性樂團。

「安全地帶」官網證實田中裕二過世。（圖／翻攝自「安全地帶」官網）

在眾多作品中，〈酒紅色的心〉曾被譚詠麟、蔡楓華、台灣歌手文章翻唱，〈戀の予感〉則被鍾鎮濤翻唱過，〈FRIEND〉則被張學友、陳百強、順子等人翻唱，可見在港台音樂圈人氣之旺，而該團的成員也有多次變動，鼓手田中裕二2019年曾傳出因腦出血送醫，因健康狀況不佳，沒參加在甲子園球場的演唱會「再見，最終場」，專心引退療養，沒想到今傳來死訊。

「安全地帶」官網稍早發出訃聞，指出田中裕二在本月17日晚上與世長辭，家人都陪在一旁，為尊重其家人的意見沒有公開，告別式已經於22日舉行，希望外界給田中裕二的家人一些空間走出哀傷，團員矢萩渉也在推特分享與田中裕二合影，表示兩人6歲就認識，「這60年來真的謝謝你」，他讚田中裕二是最努力的成員，離開時的表情也很平靜，「我們有一天再見」。