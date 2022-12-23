因家暴事件遭到大聯盟禁賽324場比賽的道奇先發投手包爾（Trevor Bauer），因不服判決而提出上訴，仲裁結果終在23日出爐，包爾的禁賽將減少到194場，因此他有望在明年球季重新回到投手丘上，但《今日美國》作家奈騰蓋爾（Bob Nightengale）在推特發文，預計道奇將會釋出包爾以釋放薪資空間。

儘管包爾從未面臨刑事指控，不過他仍違反了大聯盟家暴政策而遭到重處，根據官方聲明表示，除了減少禁賽場次外，包爾將會被扣除2022年被禁賽144場比賽的薪資，明年球季前50場比賽的薪水也拿不到，雖然大聯盟認為給出更長時間的禁賽是合理的，但還是尊重中立仲裁員的判決。

Trevor Bauer has been reinstated by MLB, effective immediately after his suspension was reduced to 194 games. pic.twitter.com/Ni6YGDq6Bg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 23, 2022

雖然包爾禁賽的場次大縮水，不過仍是史上停賽場次最多的家暴事件，前美國經典賽國手戴森（Sam Dyson）遭禁賽162場比賽居次，這也讓原本得等到2024年才有機會復出的包爾，明年球季就能在場上見到他的身影（禁賽令到5月24日），包爾被禁賽的這段期間沒有閒著，還是不斷訓練維持球感，此外他也將投球片段上傳在個人YouTube頻道，身手應不至於下滑太多。

The #Dodgers will have to pay Trevor Bauer about $23 million when they officially announce they are releasing him. — Bob Nightengale (@BNightengale) December 23, 2022

道奇直到明年1月7日之前，有14天的時間決定該將包爾放進40人名單或是將他給釋出，球團尚未針對此事發表評論，而扣除掉包爾50場比賽的薪資後，道奇還是得支付大約2212萬美元給他，這也將讓球團在明年賽季的團隊薪資來到2.32億美元，只比2023年奢侈稅線低100萬美元，留下包爾會不利於道奇球團補強。

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