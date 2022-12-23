元利建設與樂樺建設攜手打造「元利樂樺」，以大3房格局磁吸士林、大同區與科技人士目光，其中交通主推15分鐘到達北市科，且只要當地房價6成，CP值也深受在地客青睞。

三重質感好宅「元利樂樺」吸睛 高坪效磁吸回頭客目光

仁義重劃區是近期三重熱門話題，總占地22公頃的精緻大小，元利建設就擁有4區建案，本次與樂樺建設聯手推出「元利樂樺」，以北市豪宅底蘊監製，標榜「離塵不離城」特色。

建案位於三重區仁義街，正面全聯福利中心，3分鐘銜接重陽橋與中山高，專案經理曾郁杰強調5分鐘進入台北市，15分鐘到達北市科，往返士林科教館與圓山花博暢通無阻。

「元利樂樺」對坐賣場的特色強化了生活機能，且坐落重劃區與中心交接點，住戶散步就能到五華街、自強路商圈，加上鄰近水岸河濱公園，滿足食衣住行育樂。

「元利樂樺」正面全聯福利中心，5分鐘可進入台北市，15分鐘到達北市科，生活十分便利。(圖/中時新聞網攝)

「元利樂樺只要北市科房價6成!」主推32.59坪的大3房，成交價坐落6字頭，曾郁杰知道來客總是精打細算，但因為生活機能、格局、交通面面俱到，回頭來訪客讚許有加。

專案經理曾郁杰說明「元利樂樺」的高CP值，強調只需要北市科的6成價格。(圖/中時新聞網攝)

「元利樂樺」大3房坪效良好，格局方正、梁柱外推，兩間臥房能容納雙人床，且廚房、衛浴兼具收納空間，讓其他建案的3房格局望塵莫及。樂樺建設深諳豪宅規劃，讓在地客記憶猶新。

除了當地剛性需求者與換屋族群，不少大同、士林區的台北客也爭相賞屋，在比較過一輪後，發現「元利樂樺」還是首選。尤其房間採光皆配置低檯大面窗，室內通透明亮成記憶點。

「元利樂樺」規劃地上15層、地下5層獨棟建築，共82戶住家，配備85個停車位。公設包含1樓中庭花園、健身房、2樓羅漢松植生露臺等，其中大廳挑高7米45引人入勝。

樂樺執行長吳麗謹表示，有溫度的建築是蓋一座讓人想回家的房子，而「元利樂樺」兼具溫度 、品質及生活儀式感，「元利樂樺」是仁義重劃區的代表作，等待住戶收藏。

|建案名稱 元利樂樺

|連絡電話 02-2985-6688

|基地位置 新北市三重區仁義街/元信二街口