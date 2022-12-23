55歲金曲歌后詹雅雯入行至今42年，去年證實罹患帕金森氏症，今年更被診斷出左腦有腦動脈瘤，每天吞近40顆藥，日前接受左腦動脈瘤手術，但卻發現右腦也長了2顆。詹雅雯還是以正面積極心態面對病魔，昨（22）日在臉書透露因身體症狀越來越多，決定暫離台灣去日本旅遊，直言：「再『等』～可能就沒有力氣出門了！」

詹雅雯近年深受病情所苦，罹患帕金森氏症的左腦中度萎縮，在今年4月開過腦動脈瘤手術，當時住加護病房的她因大量失血昏迷，在鬼門關前走一遭，所幸的是，她一路以來樂觀面對，並把握剩下的時間，於是宣告要暫離台灣，去日本散散心。

她在臉書曬出一張背著背包走向登機門的照片，透露近日身體症狀越來越多、不適感越來越加深，讓她意識到人生「唯有當下」，想做什麼要趕快去做，「再『等』～可能就沒有力氣出門了！」於是大膽決定，「就去日本流浪一個月吧！我的生命旅程」，並向粉絲喊話將分享沿路風光，粉絲見狀也湧入詹雅雯臉書獻上祝福。

先前，詹雅雯原先將在8月登上高雄巨蛋開演唱會，但醫師特別警告表示：「隨時都有猝逝的可能」，但她仍不畏艱難繼續籌備演唱會，豈料卻出現批評聲音，指責她用病情當作一個宣傳，讓同為歌手的妹妹詹雅云激動落淚表示：「他們就是看圖說話而已，就是這麼膚淺的去評斷他人」