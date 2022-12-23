寒流發威，禽流感疫情延燒，彰化縣動物防治所接獲通報或主動採檢監測，近日內共發現竹塘鄉2場土雞場、二林鎮1場土雞場、竹塘鄉1場肉鴨場、埔心鄉1場肉鵝都確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨及2015隻肉鵝。

彰化縣動物防治所動員防疫人員，22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。（彰化縣動物防治所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，12月16日分獲竹塘鄉2場土雞場及二林鎮1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，經進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，20日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒；另竹塘鄉1場肉鴨場及埔心鄉1場肉鵝場由動防所執行主動採樣監測，21日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒， 22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣動物防治所動員防疫人員，22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。（彰化縣動物防治所提供／吳敏菁彰化傳真）

董孟治提醒，近期全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家韓國與日本近期持續發生H5N1亞型高病原家禽流行性感冒疫情，國內禽場自11月下旬亦陸續發生H5N1亞型高病原性禽流感疫情，禽場風險升高。

彰化縣動物防治所動員防疫人員，22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作。（彰化縣動物防治所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。