明年228有4天連假，交通部民航局今（23）日宣布228疏運期間澎湖、金門及馬祖等離島管制航線，將提供956架次班機、8萬1836個座位，下周一（26日）上午9點開放訂位。

明年228假期從2月25日（周六）至28日（周二）有4天連假，民航局規劃，2月24日（周五）至3月1日（周三）是航空疏運期，共計6天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

其中澎湖航線494架次、3萬9496個座位；金門航線362架次、3萬5448個座位數；馬祖航線100架次、6892個座位；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供956架次、8萬1836個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月24日至2月26日台灣出發往離島方向，以及2月27日至3月1日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。