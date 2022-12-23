每兩年舉辦一次的國際技能競賽，被視為技能界奧林匹克，受疫情延宕延後一年，疫情稍緩之際恢復競賽，於9/7~11/26在歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共有62項職類別，57國家/地區，超過1,000名技能好手共同參與，各國選手摩拳擦掌準備大展身手，而國立高雄餐旅大學在強敵環伺下，仍有亮眼佳績，西餐廚藝系1年級蔡柏毅在餐飲服務上奪得銀牌，國際觀光系4年級劉玫均在旅館接待競賽項目，獲得優勝，烘焙管理系4年級謝呈杰於麵包製作項目拿到優勝。

高雄餐旅大學五位同學參加在瑞士舉辦的世界國際技能競賽，獲得1銀2優勝佳績。 (國立高雄餐旅大學提供)

旅館接待競賽項目是台灣首次參賽的職類，國際觀光系四年級劉玫均儀態大方，有條不吝完成賽程，從日本、義大利、法國、西班牙等16國中，獲取優勝，顯現大將之風。 (國立高雄餐旅大學提供)

「2022第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition 2022 Special Edition）可說是職能屆的世界盃。2022年首場於瑞士舉辦，國立高雄餐旅大學參與競賽職類為旅館接待、麵包製作、西點製作、西餐烹飪及餐飲服務等5項，其中5位學生，劉玫均、謝呈杰、李筑媗、康哲瑋及蔡柏毅獲選為國手；4位教師，楊仁德老師、廖漢雄老師、陳寬定老師及陳文聰老師受聘為國際裁判，同行師長還有辛苦的指導老師沙荃老師以及協助選手翻譯事宜的隨行老師侯曉憶老師，參與師生共計11位。

烘焙管理系4年級的蔡呈杰嫻熟應對，成品口感贏得青睞，藝術麵包造型不落俗套，獲取優勝。(國立高雄餐飲大學提供)

已經在上一屆國際技能競賽中「青少年組」餐飲服務拿到銀牌的蔡柏毅年僅19歲，再度登上世界舞台，要面對的挑戰更艱深，這屆參賽國家有英、瑞、法、日等30個國家選手，四天賽程中要以抽籤方式呈現美式、宴會、精緻餐飲(Fine Dining) 、酒吧/咖啡師不同專業服務，服務由主辦單位現場從外面隨機拉進來的客人，要有靈活專業應對態度及相當程度外文能力，才能贏得裁判肯定，蔡柏毅同學從容不迫服務得宜，讓客人開心到掏出小費，是獲獎關鍵之一；「旅館接待」競賽項目是台灣首次參賽的職類，賽程分四天進行，從上午八點到六點，期間為旅客辦理入住，提供旅遊諮詢、受理客訴並回覆旅遊平台留言，其中主辦單位的競速題，羅列了世界上10位不同領域的名人照片，現場要圈選出正確的姓名，要熟悉國際情勢脈動，眼力佳第一時間正確應對，國際觀光系四年級學生劉玫均儀態大方，有條不吝完成賽程，從日本、義大利、法、西班牙等16國中，獲取優勝，顯現大將之風。

烘焙管理系4年級的蔡呈杰顛覆對麵包的想像，技能競賽中麵包製作選手需在14小時內完成歐式法棍、日式生吐司、丹麥可頌及藝術麵包等九種，此次藝術麵包以情人節為主題，限制長、寬、高，作品中有醱酵麵糰及不用醱酵麵糰的組成比例，作品是否符合主题的呈現(主觀分數)，兩天內選手自行利用其賽程中的空檔完成，考驗技術及美感還有時間掌控，蔡呈杰嫻熟應對，成品口感贏得青睞，藝術麵包造型不落俗套，獲取優勝，端賴平日在高餐持之以恆的訓練有了美好回饋。