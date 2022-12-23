原物料飆漲、薪資及運價也不停上揚，台灣磁磚業面臨各項成本考驗，台灣陶瓷工業同業公會指出，很多磁磚業者反應，營運真的很艱難，也有部份廠商已虧損仍想要守好MIT的好磁磚，面臨成本不斷上漲的龐大壓力，有些甚至已不接長期訂單。

近1年來磁磚業成本不斷的飆漲，包括磁磚原料漲幅16~34％、產品包裝費漲幅50％、電費漲幅15％、國際匯差漲幅11％等，平均不同產品類別成本增加12～17％左右。

全球疫情爆發3年來，加上今年又有俄烏戰爭持續影響，全球大部分產業均受到嚴重波及，產銷供應鏈失衡連帶造成通貨膨脹，受到國際原物料上漲且供貨持續不穩定情況下加上匯差等因素，連帶使得採購成本逐年上揚，隨著各國陸續解封並恢復正常商業活動，再加上各國積極推動基礎建設，磁磚業近日已有業者向陶瓷公會反應，成本受到沉重的壓力。

台灣陶瓷工業同業公會呼籲，消費者要選有品牌及品質好的產品，不僅保障台灣消費者權益，更可確保建物保值，請支持台灣製造就是最好的選擇。