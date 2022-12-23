台股今日大跌逾200點。食品股迎接農曆年前年貨採購旺季，今日展現抗跌實力，大成(1210)、卜蜂(1215)及福壽(1219)等全面揚升，泰山(1218)及愛之味(1217)都守在平盤上方，龍頭股統一(1216)多空則在平盤附近展開攻防。

歐美禽流感蔓延，台灣雞、豬肉價格都維持高檔，卜蜂今(111)年11、12月業績表現皆成長，預期今年成績表現將會優於去年，由於在今年12月到明年1月，高價庫存穀物可望消化完畢，明年少了高成本的原物料影響，展望審慎樂觀，表現可望優於去年。

台灣速食麵市場一年約有140億元商機，泡麵市場每年成長率僅個位數，不過，沖泡式非油炸麵年增率卻有3成，看好此一商機，統一宣布推出沖泡式非油炸麵，讓消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感。

前2年疫情影響，不少民眾會嘗試冷凍年菜，市場接受度愈來愈高，大成今年提前開放預購，對成績單表現有信心，可望對公司今年底、明年初的業績有正面的助期。