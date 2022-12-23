隨著疫情趨緩，許多民眾展開「報復行出遊」，紛紛出國遊玩，美女主播吳宇舒也在近日飛往日本旅行慶生，除了曬出一系列出遊照，也不忘分享疫情後到日本的5大心得，供給前往的民眾參考。

吳宇舒在臉書分享疫情後到日本旅行的心得，她表示會英文的日本人有變少趨勢，除了大阪環球影城，其他地方很少有店員懂英文，像是這趟旅行住了兩家四星飯店，櫃臺人員似乎太久不見外國遊客，英文程度相當勉強，此外，日本假日出遊人潮暴增，各店家都大排長龍，若不事先上網訂位，就會像自己走了一小時還找不到地方用餐。

吳宇舒指出由於開始使用錢包app，搭車不須再買交通卡，只要持手機就可以，不論想買suica 還是pasmo都有，還可用手機加值，過閘門免刷臉，碰手機就過，可以說是相當方便，而她也提醒所有人出發前記得申請Visit Japan Web，像自己就目睹很多人在海關外搞了一個多小時，因為光上傳資料就非一時半刻能搞定，最後一點則表示暫時別想到機場用餐，因為不論桃園機場或關西機場，免稅店都只有少數開門，唯一一間賣吃的更是大排長龍。

對此，網友也分享相關經驗：「英文無法溝通，即使他們講了英文，聽起來也像日文，搞得我很苦惱」、「不只英文退步很多，連會中文的工讀生店員都變少了」、「這次疫情後去日本第一次使用錢包APP搭車，以前都不知道有這麼方便的功能」。