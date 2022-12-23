一名何姓男子搭公車時見前排坐著一位正妹靠窗睡著，竟趁隙從座位間伸手摸她的右胸，女子驚醒後傳訊向友人求救，並起身向司機反應，報警處理；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處何男有期徒刑3月，可易科罰金。

據判決書指出，何男在今年8月10日下午1時許，搭乘某客運公車，見坐在前一排座位有位正妹倚窗而睡，趁她睡著而不及抗拒之際，從右側窗戶與前方座位間之縫隙，伸手向前觸摸她的右側胸部，女子因而驚醒，深感遭到冒犯，隨即傳訊向友人表示「怎麼辦」、「好噁心...」、「被摸了...」，並更換座位，復向前請求公車司機報警處理。

法庭審理時，何男矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱沒有性騷擾女子，是對方撞擊他，他只有碰觸到她的右下肋骨，沒有碰到她的胸部，公車座椅的縫隙很小，但法官勘驗相關證據後不採信其說詞。

法官審酌何男甚不尊重女子之身體自主權，趁其不備之際，任意出手向前觸摸女子右側胸部，造成其心理上之恐懼、厭惡，所為殊不可取；兼衡何男迄今仍未與女子達成和解，賠償損害；又犯後更避重就輕，否認犯行，犯後態度不佳；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處何男有期徒刑3月，可易科罰金。