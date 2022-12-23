新北市吳姓男子因家暴被禁止接近妻子，去年他懷疑妻子與曾姓男同事有染，他持刀到妻子上班的燒烤店騷擾、恐嚇，曾男上前制止，卻被吳男刺死，最高法院駁回吳的上訴，殺人罪判刑14年、殺人未遂罪判刑9年，合併執行20年定讞。

58歲的吳男疑不滿45歲妻子與曾姓男同事交往過密，2021年7月29日下午5點多，他持刀前往妻子工作的燒烤店理論，吳一怒之下持刀砍殺妻子，她腹部與左臀、大腿受傷，燒烤店曾姓男同事攔阻過程中慘遭波及，身上多處刺傷，臟器外露倒臥血泊，送醫後死亡。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審認為，吳男雖然否認殺人犯行，但依據監視畫面所示，吳男當時站穩腳步，持彈簧刀手臂由後往前揮刺曾的左腹部，刀刃深入體內，為積極攻擊行為，不是曾男貿然上前遭誤刺，吳男有殺人之不確定犯意。

合議庭認為，吳男對妻子有諸多不滿，且係連續刺殺她腹部及大腿6刀，主觀上也有殺人故意，吳涉犯殺人未遂及殺人罪，考量他未與被害人達成和解，判刑20年，吳提上訴，遭最高法院駁回確定。