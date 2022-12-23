飯店工作人員最怕遇到這種奧客！臉書粉專《靠北住宿2.0》分享，有客人把床單弄超髒以後，還假裝沒事走人，房務人員進房以後，看到床單上、被套上以及枕頭套上面都有大片的血漬，量多到很嚇人，也讓上千名網友驚呼，隔著照片都可以聞到血腥味了，太噁心了吧！

臉書粉專《靠北住宿2.0》分享恐怖照片說，這就是「台灣鯛」的素養，把床單弄成這樣以後，竟然還裝作若無其事的樣子走人。從照片中可見，飯店白色床單上，出現大片粉色的血漬，範圍橫跨整張床，連棉被也沒倖免，多處都有紅色髒汙，而粉專小編放在留言中的照片，更是讓人看了怵目驚心、忍不住想吐。

噁心又恐怖照片吸引千人朝聖，不少人驚呼，「這個血量是怎麼回事？」、「客人該不會在床底下吧」、「看照片感覺都可以聞到血腥味了」、「這血量應該是凶殺案了吧」、「房客退房該不會是拖著行李箱吧？」

許多網友也猜測，客人弄成這樣，該不會是「浴血奮戰」吧？不過，這到底是戰了幾個人才會有這個血量，真的太可怕了。「這是浴血奮戰嗎？好嚇人」、「是闖了幾個紅燈啊！一下下就好」、「浴血戰士」。