南韓30歲女星Hani（安喜延）以女團EXID出道，並因《Up & Down》的「骨盆舞」粉絲直拍影片走紅，被封為「元祖百萬直拍女王」。近年來，她事業重心轉戰戲劇圈。挑戰主演19禁情慾電視劇《觸G核心(Fanta G Spot)》。當預告片釋出後，其內含的大尺度畫面引發網路一陣熱議。昨(22)日的發布會中，她更直言第一次拍床戲的感覺相當有趣。

日前，《觸G核心》的預告片已在網路上公開，大尺度情慾畫面讓不少觀眾看了猛噴鼻血，其中包括脫衣撫摸腹肌、辦公室調情、浴室play、親吻腳掌等各式露骨的內容。挑逗意味濃厚。

此外，在22日該劇召開發布會，身為女主角之一的Hani大方表示拍戲過程相當愉快，「其實劇本中有平常和朋友聚在一起分享的故事。因此感到很有趣。」更自曝第一次挑戰床戲的心得，「雖然會因為聽到『床戲』覺得可怕，但因為有許多人的指導與事前準備，能以非常輕鬆的心態面對，更感到相當有意思。」率真的回覆在韓網上引發熱議，更拉升不少對於此劇的期待值。

同劇的另一位女主演裴優熙指出：「這部劇改變了她對性生活的看法。」認為能展現出女性的坦率故事，更直言：「我有了更多的勇氣。會更願意和朋友談論有關『性』的話題，而不是害羞或試圖隱藏。」