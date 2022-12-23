【愛傳媒林銘聰專欄】《三國演義》開篇詞：

滾滾長江東逝水，

浪花淘盡英雄。

是非成敗轉頭空。

青山依舊在，

幾度夕陽紅。

白髮漁樵江渚上，

慣看秋月春風。

一壺濁酒喜相逢。

古今多少事，

都付笑談中。

開篇詞是出自楊慎，他最具盛名的長篇彈唱敘史《廿一史彈詞》其中第三段「說秦漢」開場詞的〈臨江仙〉。明代著名文學評論家毛綸及毛宗崗父子批註《三國演義》引用這段詞，變成廣泛的流傳，而使一些人誤認為是羅貫中所作。

元末明初，羅貫中綜合民間傳說和戲曲及話本，結合陳壽《三國志》和裴松之注的史料，根據他對社會人生的體悟，創作了《三國演義》。小說《三國演義》，本來應該稱為《三國志演義》，因為它是正史《三國志》之演義。是中國文學史上第一部長篇歷史演義章回小說，同時是中國《四大名著》之一、《四大奇書》之一。

楊慎（1488－1559年），字用修，號升庵，別號博南山人、滇南戍史，四川新都縣（今成都市新都區馬家鎮升庵村）人，祖籍江西廬陵。吏部尚書、武英殿大學士楊廷和之子。明武宗正德六年（1511）中試辛未科殿試一甲第一名（狀元），賜進士及第，授翰林院修撰。明穆宗隆慶初年追贈光祿寺少卿，明熹宗天啟時追諡文憲。

《廿一史彈詞》，原名《歷代史略十段錦詞話》，第一段是總說，第二段是說三代，第三段是說秦漢，第四段是說三分兩晉，第五段是說南北朝，第六段是說五胡，第七段是說隋唐二代，第八段是說五代史，第九段是說宋遼金夏，第十段是說元史。

彈詞是一種說唱藝術，彈詞本身是韻文跟散文的綜合體，包括說白和唱詞兩部分。 始於何時已不可考，元末明初楊維楨（1296-1370年）的《四遊記彈詞：俠遊、仙遊、冥遊、夢遊》，是彈詞最早載籍之處。

彈詞是一種古老的傳統曲藝，流行於中國南方的，用琵琶、三絃伴奏的説唱文學形式。它起源於宋代的陶真（宋代民間流行的一種說唱技藝）和元明的詞話（盛興於元明的說唱藝術），開始出現於明中葉，至清代極為頂盛，是清代講唱文學中成就最高、影響最大、流傳作品最多的一種。它由説、噱、彈、唱等部分組成。彈詞多用第三人稱敍述，文字淺近。

「明朝三才子」是指楊慎、解縉、徐渭。在明代文人中，楊慎的才氣學識與悲劇命運都是使人讚美與感嘆。他的家境優越，明正德六年（1511，24歲）他就考中狀元，春風得意，成為令人羨慕的年輕才子。明嘉靖三年（1524，37歲），楊慎因得罪世宗朱厚熜，他被分配到雲南充軍。他戴着枷鎖，被官兵押解到湖北江陵時，看到一個漁夫和一個柴夫在江邊煮魚喝酒，談笑風生。楊慎突然感慨，於是請官兵找來紙筆，寫下了這首〈臨江仙〉。

楊慎試圖在歷史滾滾的長江中探索人生的價值，在成敗得失間尋找深刻的人生哲理，有歷史興衰與人生浮沉的感概，體現出一種高亮的情操及曠達的胸懷。

楊慎所以能夠以這樣高遠而通透的眼光看待歷史，寫下這樣氣度宏偉的詞篇，跟他的個人身世有著息息相關的關係。楊慎是宦家子弟，高中魁首，春風得意，但是一切在轉瞬間就消失了。他遭受政治打擊，看透朝廷的腐敗，不願屈從、曲附權貴，而終老雲南邊荒。因此他把歷代興亡作爲笑談資料，表現出淡泊灑脫的情懷。

如果沒有經歷過豐富的生活經驗，或者是受過痛苦至極的體驗，則無法深深感悟到人生的哲理。正因爲楊慎的人生感受太廣太深，他才能看透世間事情，把人生哲理娓娓道來，令人有共鳴的感覺。

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：作者提供。

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