2017年獲得台灣身分證的方濟幼兒園創辦人趙姆姆修女，正於休養期間，過去曾協助處理偏鄉公益事務的竹北市長當選人鄭朝方，趁著平安夜前夕前往探視。鄭朝方表示，趙姆姆一輩子為台灣偏鄉奉獻，是尖石的母親，特地選在耶誕節上任市長職務前來探視姆姆，對他更深的意義在於提醒自己對公眾事務盡心力、初心莫忘。

趙姆姆1932年出生於義大利，29歲來台灣服務，並於2017年終獲國民身分證，成為正港台灣人。趙姆姆自1964年定居新竹縣至今，早期多在尖石與那羅兩地傳福音，除了成立婦女裁縫班教導婦女縫紉，也以簡單的醫療照顧地方，提升居民的生活品質。

為了改善原鄉部落環境，趙修女更兩度專程回義大利募款，為偏鄉孩童在錦屏村那羅部落創辦天主教方濟幼兒園，照顧偏鄉兒童。

鄭朝方表示，10多年前協助趙姆姆修女處理偏鄉公益事務而認識，趙姆姆常常徒步到那羅、田埔、秀巒、泰崗、新光、鎮西堡、玉峰、司馬庫斯等部落服務。在他投身公共事務時，時常想起姆姆、與姆姆談話總是能感受到她給予的溫暖和力量。

高齡90的趙姆姆看到鄭朝方來訪，除了祝福他當選竹北市長，也表示幼兒園的孩子們一直惦記著他，希望他擔任竹北市長還是能常常回去看孩子們。趙姆姆也為鄭朝方禱告，希望透過禱告帶給鄭朝方擔任市長時能擁有更多的力量，為更多需要幫忙的人服務。

鄭朝方也答應姆姆，他上任後除了會兌現政見，全力照顧竹北的孩子外。明年兒童節也會找時間上山探望偏鄉的孩子，引流民間資源持續為偏鄉孩童盡一份心力。