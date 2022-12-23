民進黨25日舉行的各縣市正副議長選舉，副祕書長林飛帆更臉書直接點名涉及弊案的郭再欽主動退黨；民進黨發言人林靜儀今強調不得支持黑金背景及落實一致性投票，違者最嚴厲黨紀處分；並表示，若有從政黨員違反法律之行為，甚或影響本黨名譽者，民進黨也會依黨內《紀律評議裁決條例》、《廉政條例》等規範執行，匡正黨紀，以回應社會期待。

至於遭台南地院裁定羈押的台南經發局長陳凱凌，民進黨支持檢調單位依法嚴查嚴辦。民進黨表示，經查，陳已非在籍黨員。

民進黨發言人林靜儀今表示，各縣市議員除不得支持具黑金背景之人選外，更必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分。本黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

對於社會關注台南地區相關違反廢棄物清理法案件與槍擊案件，林靜儀表示，民進黨對於相關案件的態度就是除惡務盡、勿枉勿縱，支持司法單位嚴查真相。

林靜儀指出，在九合一選後，外界期待民進黨展現反省檢討的力量，所有從政黨員同志都應深刻體認民意的鞭策。