信義企業集團長期關注環境議題，連續５年響應辜嚴倬雲植物保種中心復育瀕危植物，並率不動產業之先於2022年發布「信義企業集團生物多樣性承諾」，與供應商共同保護生物多樣性，15日更加入「自然與生物多樣性倡議平台(Taiwan Nature Positive Initiative)」與宏碁、華碩、永豐銀行、國泰金控、台達電、台泥企業集團及緯創等７家企業共同參與，為唯一參與的不動產業者。

呼應在加拿大蒙特婁召開的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會(以下簡稱COP 15)，由中華民國企業永續發展協會(BCSD)與8家企業發起「自然與生物多樣性倡議平台(Taiwan Nature Positive Initiative)」，將對自然暨生物多樣性保育議題採取更積極的行動與培育相關專業人才，以增加企業風險韌性與機會管理的透明度。

本次COP 15聚焦討論《2020年後全球生物多樣性框架》，制定各國及全球在2030和2050的目標和藍圖，包含減少生物多樣性的威脅、確保生物多樣性永續利用以及相關解決方法應用及主流化，以期在2050年之前實現《生物多樣性公約》中，與自然和諧相處的願景目標。

綜觀《2020年後全球生物多樣性框架》，其中生態系復育與連結與信義的行動不謀而合，主動守護自然環境，並偕同社區團體舉辦環境保護活動、發起志工淨灘，更響應辜嚴倬雲植物保種中心「百種興盛允萌行動」的瀕危植物復育計畫，認養三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑，藍睡蓮等5種嚴重瀕臨絕種等級植物，擇適合的社區進行復育。

此外，在環境相關非財務資訊揭露方面，信義房屋業已承諾SBTi 1.5°C減碳目標、主動參加CDP氣候變遷問卷、導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD)等，引領產業綠色轉型。

信義企業集團表示，隨著各界愈發體認到生物多樣性與氣候變遷減緩和調適緊密連結，然而人們對陸域、海域棲地及生物的認識仍屬有限，因此需要產官學界不同專業的投入，這也是信義企業集團加入自然與生物多樣性倡議平台的初衷，希望藉由平台的連結，與各界夥伴為台灣的生物多樣性做出更多實質貢獻。