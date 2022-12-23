中信金(2891)本周成為外資和本土法人對作標的，外資本周賣超中信金14.9萬餘張，而內資投信法人則是買超12.9萬餘張。中信金今股價拚守5日線。

看準房市比價需求，中信金(2891)旗下中國信託商業銀行「i適貸」房屋貸款數位平臺，推出實價登錄查詢功能，客戶可依地址、社區或地圖搜尋欲置產的區域，一鍵查詢該區各類房屋行情及房價歷史趨勢圖，搭配原有的智慧估價及線上申辦房貸服務，一站式整合查價、估價及申貸，打造便捷的數位房貸體驗。

內政部「實價登錄2.0」政策去（2021）年7月上路後，中國信託銀行觀察到，今年上半年使用「i適貸」房價地圖的客戶數較去年同期成長53%，顯見運用數位科技估價、查價已成趨勢，分析客戶使用偏好，約八成使用智慧估價功能、兩成客戶查詢實價行情。因應客戶需求，中信銀行進一步優化「i適貸」實價登錄查詢功能，客戶進入網頁後，依地址、社區或地圖定位欲置產的區域，自動將該區房屋分成電梯大樓、公寓、華廈、透天、套房等五大類型，計算出單坪數平均價格，區域房價資訊一目了然。

「i適貸」實價登錄查詢功能此次新增房價歷史趨勢圖表，客戶可選取近五年、近兩年、近一年、近半年或近三個月等五種區間的趨勢圖，其中長條圖代表成交件數、折線圖顯示成交單價，提供客戶交叉比對資訊，掌握房價走勢；如欲檢視區域內房屋實價成交的物件，可透過實價登錄明細搜尋，得知房屋類型、成交年月、建坪或地坪、房廳衛數量等資訊。

中信銀行致力提供優質房貸產品及服務，只要在「i適貸」網頁留下聯絡資訊，將安排專人回電，提供專業諮詢服務及快速、便利的一站式申貸體驗，最快兩個營業日可完成房貸申貸。此外，針對公教族或首購族等不同房貸族群，搭配政策性房貸再享利率優惠。