為了因應明年全球景氣可能進入寒冬期，新加坡冬海集團（Sea）宣布，今年大部分員工不會加薪，同時分紅也不用太期待。因此，Sea在紐約證交所掛牌的股價，22日一度大跌7.6%，收盤時跌勢收斂但也下挫4.2%。

這家蝦皮購物的母公司表示，度過了艱辛的2022年之後，需要把重心放在獲利能力上。在俄烏戰爭尚未結束，還有全球通膨仍居高不下，2023年可能更具挑戰性。因此，除了升職的員工外，其餘的都不加薪。

冬海背後的大股東騰訊，也不尋常地向員工在歲末示警，部分事業體還能不能繼續活下去都是問題。冬海掛保證表示，明年將步上穩定正軌，需要做的重大變化大部分都已完成。

有東南亞小騰訊之稱的這家線上遊戲與電商大廠，因被外界質疑在利率大升以及激烈競爭下的公司未來前景，今年股價迄今已重挫近8成。而為了降低成本以及避免虧更多錢，從今年下半年開始，Sea陸續裁了約7,000人，占總人力一成左右。同時，也關了部分歐洲與拉丁美洲方面的電商業務。

11月時，Sea繳出一張算是不錯的財報成績單，上季虧損低於預期。在成長力道有限之下，激發冬海想用撙節方式來美化獲利數字。冬海表示，薪水沒漲，分紅不高的消息聽起來很不舒服，尤其是在傳統假期的時刻。不過，為了建設一個更宏大且更光明的未來，這些過渡性質的舉措還是有其必要性的。