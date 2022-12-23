黃敏惠成功連任獲頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」，期勉市府團隊繼續努力。（廖素慧攝）

中選會委員蒙志成頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」給嘉義市長黃敏惠，並道賀。（廖素慧攝）

中選會委員蒙志成今天頒發「嘉義市第11屆市長當選證書」給連任成功嘉義市長黃敏惠，黃敏惠再次感謝市民的支持，她說，「大家一起拚，共同寫歷史」；蒙志成則說黃敏惠市長當選連任是媲美運動賽事「打破大會紀錄」。

蒙志成說，這是1950年台灣開始選舉地方首長的自治史上的首例，同一人同一職位當選屆數最多、服務時間最長，「勇媽現象」將會是討論台灣民主發展的典範。

黃敏惠強調，未來將執政17年不是連續執政，中間有間隔4年，感受到人民需求，4年前才再競選當選，過去3年疫情影響很大，市府團隊及市民共同努力拚經濟，未來4年挑戰更大，因為朝向嘉義市成為西部新都心為目標繼續拚下去。

黃敏惠說，收到當選證書就是「滿滿的責任」，未來還有疫情及大環境的挑戰，市府團隊與市民會繼續努力，克服困難，「清廉勤政愛民愛鄉土」是普世價值，人民要安居樂業，政府施政用心，人民就有感，就會得到大家認同。