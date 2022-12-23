新北市12月推出全國首發海外見學團，由教育局副局長劉明超率團至美國加州交流，30位國際技職領袖人才培訓班學生、3所技高校長、諮輔團老師於日前返國。教育局長張明文表示，新北市持續推動技職教育國際化，不只拔尖強化專業及雙語能力，更要創發多元國際教育的機會，讓新北技職學子，用專業力及領導力，邁向國際。

教育局表示，國際技職領袖學生，積極參與國際產業見學、大學體驗課程，走訪柏克萊及史丹佛大學，合作完成一日世界人任務。實踐三大任務：結交新國際夥伴、行銷新北市特色、分享新學習成果。

其中西谷大學（West Valley College）體驗課程由Howard Miller開講，教授以曾任職於蘋果公司的經驗，分享資訊安全、資料備份，激發學生連結所學的領域，擴展專業。見學團同時參與動畫多媒體設計、服裝設計、電子資訊、土木建築等課程，在Silicon Valley Career Technical Education實際入班，感受美式學習風格，進而思考主動積極的學習方式。

同時，訪問團也赴美東的喬治亞州，拜訪Innovation Academy高中，雙方簽署MOU。該校致力於科學、科技、工程、數學（STEM）教學，未來將朝國際課程合作。另參訪喬治亞州Gwinnett Technical school、紐澤西州Sussex County Community College、IBEW 102及Pipefitters 274職業訓練中心，遞交雙方合作備忘錄，期待能透過跨國教育合作，提供學生更多學習機會。

而學生最期待的一日世界人活動，則是分組在舊金山地區搭乘兩種以上大眾運輸方式，依序完成指定任務，到大學圖書館辦借書證、訪問警察局、品嘗異國料理、看一場電影，真實享受當地生活方式、文化氛圍。

舊金山市長特別關注新北技職領袖人才到訪，請教育主管接待學生、安排市政廳導覽，並傳達「Homeless not Hopeless」，勉勵學子突破逆境積極向上。為學生加油打氣的還有駐舊金山代表處與僑務中心、新北市友好城市-加州Cupertino市長魏紅。

學生們致上含新北特色元素的交流小物，如天燈造型的雷射雕刻鑰匙圈、新北市29行政區包裝盒、融合鶯歌陶藝並結合AR技術的台灣藍鵲天球瓶等，行銷新北市魅力與人文藝術。