41歲香港男星楊明過去曾捲入酒駕風波，前年他又出車禍還撞傷了古蹟牆，最後以「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」3條罪遭起訴，第一項罪名之後不成立，昨(22日)他上訴被駁回，今年跨年恐將在牢獄中度過，港媒報導，疑似擔心獄友對他不利，楊明已申請保護。

楊明過去有過不少爭議，2年前他和女星莊思明交往，女方搭機時向空服員借筆不成，憤而公開航班資料，取暖不成反被網友批評洩漏隱私，楊明當時一度替女友緩頰，同年楊明被週刊爆料違規停車、新冠肺炎時期違反限聚令，更在2005年、2020年涉嫌酒駕被捕。

兩年前楊明在山頂馬己仙峽道開車時撞上具有歷史價值的石牆，送醫院時滿身酒氣，卻拒絕接酒測，去年3月「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立，以「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」還押候判，之後事情大逆轉重審，昨高等法院宣判上訴被駁回，讓楊明今年聖誕節和跨年夜都注定要在監獄中度過。

據《東網》報導，楊明這回入獄程序跟其他人一樣，需先接受X光機檢查直腸，證明體內沒有藏毒後，再依序按指紋、拍照、交出身上物品、分發牢房和囚衣、剪髮，這幾天天氣冷，獄方會另外發送保暖衣和5件毛毯，而楊銘被判須服刑18天，因少於30天，所以沒有假期豁免，明年1月8日刑滿，有消息指出，他一開始會到荔枝角收押所待5天，接著會被轉到赤柱監獄直到刑期結束，而楊明提出需要保護，表示擔心有人對他不利，至於所方回應為何暫不知悉。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！