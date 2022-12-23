胡男集團犯案用的手機、電腦、金融卡、銀行存摺等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄27歲胡姓男子為首的4人詐騙集團，今年初開始，以「假投資」方式誘騙被害人投資，起初先給小額獲利，待被害人大額投資時，再將其封鎖，被害人驚覺受騙報警。警方獲報後，經多日追查下，日前將胡男集團4人逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送法辦。據悉，初步掌握有5名被害人，集團不法所得2000多萬元，其中有上班族更是積蓄300萬元全被騙光。

今年3月間，胡男與25歲吳姓女子成立詐騙集團，另托友人介紹，找來26歲黃姓、25歲李姓男子2名成員，4人開始以「假投資」方式詐騙，先自創假股票APP，再以LINE軟體上，假扮成「老師」上課，並稱加入該APP會員能快速買入飆股方式，誘騙對投資好奇的被害人加入假投資APP，並在APP內投資股票。

起初，為了打消被害人戒心，還用放長線釣大魚方式，先以小額出金獲利取得被害人信任，被害人見真有獲利，便開始投入更大筆金額，直到想出金時，發現APP無法登入，詢問客服時，客服以各種理由推託無法出金，被害人才驚覺受騙被警。

高雄市刑事警察大隊6月中旬獲報，經數月的循線追查外，鎖定胡男4人集團藏身於鳳山區住宅大樓據點，於12月初上午攻堅，將正在詐騙4人逮捕，並在據點內查獲做案手機、新台幣1萬2千元、電腦3台、車輛1輛、金融卡、銀行存摺等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，當被害人將錢投入APP後，是匯到胡男集團的人頭帳戶中，胡男、林女行騙完後，胡男就會指派李男去將錢領出，若帳戶遭凍結時，黃男就會在網上收購帳戶供集團使用。警方根據帳冊得知，4人平日分工下，9個月間狂騙2000多萬元。

警方根據帳冊得知，4人在9個月分工之下，不法所得達2000多萬元，初步掌握有5名被害人，其中一名上班族更是遭騙300多萬元。而2000多萬元在何處？警方表示，大多數已匯出境外，詳細金流仍在追查，釐清是否有共犯以及其餘被害人