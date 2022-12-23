本季轉戰CBA廣州龍獅的林書豪，近期雖因球隊出現傷兵問題而獲得一些出賽機會，但整體表現仍不符身為外援的標準，在球場接連失意的林書豪近期迎來好消息，以他作為主軸的籃球紀錄片《38 at the Garden》入圍了第95屆奧斯卡「最佳紀錄短片」的候選名單，林書豪也在個人IG向大家報喜。

《38 at the Garden》講述林書豪在2012年替尼克效力這段期間，從一個默默無名的落選秀，成為史上首位能在生涯前5場比賽，場均得到至少20分並繳出7助攻的球員，其中更是在面對西區豪門湖人上演「林來瘋」時刻，單場砍下38分讓自己一戰成名。

22日晚間林書豪在IG興奮發文表示，非常感謝奧斯卡選擇《38 at the Garden》進入候選名單，並提到明年1月會從這些入圍作品中，選出前5名進入最終名單，再決定出獲獎的紀錄片。

林書豪也幽默說道，自己是首次入圍因此不太明白，如果訊息有誤也請見諒，最後林書豪原本想以中文表示感謝，但要翻譯這些內容對他來說實在是太難了。