正副議長選舉只剩不到48小時，台南市傳出暴力介入選舉事件。台南市議會國民黨團今天舉行記者會，指控民進黨黨代表、議員當選人父親的林姓男子，威脅某國民黨議員不得在議長選舉時投票給郭信良，除呼籲檢調追訴幕後黑手，還要求警方保護在野黨議員的安全。台南地檢署表示，獲報後已立即分案成立專案小組展開偵辦，並傳喚林男到案問訊中。

南檢表示，12月22日晚間檢方接獲通報，指台南市議員於當日下午遭不詳男子恐嚇，檢方立即分案由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官成立專案小組，指揮台南市政府警察局及法務部調查局台南市調查處共同偵辦。

南檢強調，目前警方與調查官已針對相關涉案人製作筆錄，也傳喚林男到案說明，全案正深入偵辦中。

南檢還強調，正副議長選舉期間，絕不容許任何關於賄選或暴力等不法情事介入，若有任何不法情事發生，該署絕對會傾全力嚴加查辦。距離正副議長選舉僅剩不到2天，台南市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，而不是一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇情事接連發生，檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。