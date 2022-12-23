儘管錫安威廉森(健康與安全協議)、英格拉姆(腳趾)兩大主力缺陣，鵜鶘還有麥科倫可以獨挑大樑！麥科倫23日投27中14，含三分球投14中7，攻下本季新高40分，外加9助攻、8籃板，更在末節包辦19分，帶領鵜鶘126比117力拔馬刺中止4連敗。

一開賽馬刺雖先拿兩分，接下來卻被鵜鶘靠著麥科倫連進兩顆三分球帶領，打出12比0小高潮拉開雙方差距，轉眼擴大領先到21分之多，珀特爾、查克柯林斯兩名馬刺內線長人更提前陷入犯規危機，打完上半場，鵜鶘65比46領先馬刺。

鵜鶘雖在第3節一度擴大領先到23分，可是馬刺末節開始打出10比0猛攻，轉眼縮小差距到個位數，但麥科倫再次挺身而出連進3顆三分球，其中包含1次四分打，隻手打出10比0重新幫助鵜鶘重新拉開，接下來就看他末節續發威取勝。

除了麥科倫穿上鵜鶘球衣首次轟破40分，瓦蘭丘納斯也貢獻16分、10籃板，莫菲15分，威利赫南戈梅茲13分、7籃板及5助攻，赫伯特瓊斯12分；馬刺以索查23分、9籃板及6助攻表現較佳，特雷瓊斯19分，賈許理查生14分。