微軟周四表示該公司以690億美元收購《決勝時刻》（Call of Duty）發行商動視暴雪（Activision Blizzard）將有利於遊戲玩家和遊戲公司。

微軟在一份文件上提出這個論點，試圖說服美國聯邦貿易委員會（ITC）法官允許兩家公司繼續進行這項交易。

本月早些時候，該委員會為了阻擋這項交易而提起行政訴訟，並主張微軟與動視暴雪合而為一將阻礙遊戲產業競爭，「美國ITC擔心與微軟Xbox遊戲機競爭的設備可能無法再提供《魔獸世界》（World of Warcraft）和《暗黑破壞神》（Diablo）等動視暴雪的熱門遊戲」。本案訂於明年8月開庭。

微軟總裁Brad Smith日前曾表示，該公司願意與FTC簽署具有法律約束力的同意書，在未來10年繼續提供《決勝時刻》給索尼等遊戲同業。

微軟在周四提交的文件中表示，不會因第三方遊戲機製造商收購了一款遊戲就顛覆競爭激烈的產業，尤其是當該遊戲機製造商已經明確表示不會扣住那款遊戲。

動視暴雪執行長Bobby Kotick周四發布聲明表示，他相信兩家公司在與ITC的法律戰中將獲得勝利。

除了美國之外，微軟收購動視暴雪的交易也面臨其他地方的監管壓力。歐盟日前表示將在2023年3月23日前決定批准或封殺該交易。