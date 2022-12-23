準台北市長蔣萬安23日公布就職前最後一波小內閣名單，原本懸缺的第二位副市長終於出爐，確定由立委林奕華出任，不過為避免林奕華的立委缺額要補選，因此林確定將於明年2月後才會到職副市長，蔣萬安上午受訪強調，林奕華長期深耕教育領域，且對台北市政的熟悉無人能出其右，是不二人選，而豐富經驗的準副市長李四川，也將在林奕華缺席的這一個多月，維持業務推動的順暢。

蔣萬安在副市長李四川定案後，陸續公布小內閣人事，今公布由林奕華擔任另一位副市長，但林若現在辭去立委，25日入閣，將再度進行立委補選，因此雙方不斷周旋，蔣萬安上午也證實，林奕華確定將於2月後才會加入市府。

上任首月將只有一個副市長維持市政運作，對此蔣萬安表示，大家不要忘了還有一位有豐富經驗的李四川副市長，在這段期間他絕對可以將相關業務推動的相當順暢。

談起林奕華，蔣萬安強調，找副市長的考量非常簡單，就是要找最好的人才，能夠符合市民的期待也能夠帶給市府團隊最大的助力，所謂千軍易得、一將難求，林奕華是最適合的人選，就像李四川對工務領域非常專精，加上川伯的親切、專業並受人尊重的特質，便三顧茅廬的敦請他出來一定要共同為台北市打拚。

蔣萬安大讚林奕華，長期耕耘教育議題，曾任多屆台北市議員，也擔任過台北市以及新北市教育局長，現又擔任立法委員，對台北市政的熟悉無人能出其右，加上這一個月來，林奕華擔任交接小組召集人，有守有為，對台北市重大建設都相當清楚，可以馬上上手，因此林奕華以及川伯是最好的人選。

至於媒體問及小內閣名單雖人才濟濟，但從立委中拉人是否也代表國民黨人才出現斷層，對此蔣萬安說，他不只是要為台北市找到最好人才，同時適才適所，並讓人才流動，達到世代傳承、世代共榮。