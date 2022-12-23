陸軍43砲指部考潭營區今日上午落成啟用，蔡英文總統在國安會祕書長顧立雄及國防部長邱國等人陪同下親自南下高雄市仁武區考潭營區剪綵及揭牌，並與官兵代表以象徵新營舍的鑰匙開啟忠誠樓大門，正式宣示國軍興安專案砲兵第四三指揮部考潭營區落成啟用。

陸軍第八軍團指揮部少將主任樓偉傑表示，政府為提升官兵營區住用品質，配合募兵制政策，以吸引優秀青年投身軍旅，2016年要求國防部啟動三軍規劃老舊營區改建計畫，2017年1月軍事會談指導成立「興安專案」，運用營地釋出所得營改基金辦理新建工程。

陸軍43砲指部考潭營區今日上午落成啟用，蔡英文總統在國安會祕書長顧立雄及國防部長邱國等人陪同下親自南下高雄市仁武區考潭營區剪綵及揭牌。(林雅惠攝)

陸軍43砲指部考潭營區今日上午落成啟用，蔡英文總統在國安會祕書長顧立雄及國防部長邱國等人陪同下親自南下高雄市仁武區考潭營區剪綵及揭牌。(林雅惠攝)

樓偉傑說，新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計大幅提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」；外觀造型則以標準化、模組化設計，兼顧簡約新穎以及現代感，呈現整體營區嶄新風貌。

樓偉傑指出，考潭營區原有兵舍老舊且住用空間擁擠，2016年納入「興安專案」核定建案，從2017執行，2019年規劃設計，總建造經費計6億2000萬餘元，於2020年1月9日開工，迄今年9月16日完工，歷時近2年8月。

官兵特別再總統及貴賓前表演龍獅獻瑞帶來好彩頭。(林雅惠攝)

官兵特別再總統及貴賓前以鼓隊及表演龍獅獻瑞帶來好彩頭。(林雅惠攝)

營區工程包含住辦大樓、警衛會客室、聯合餐廳、裝備鋼棚、景觀綠化、水保滯洪池以及附屬設施（司令台、籃球場、自然生態池）。新建大樓為口字型4層樓建築，結合官兵住宿、辦公空間之住辦空間。

樓偉傑說，內部設有官兵寢室153間，區分單人、雙人、五人等不同型式寢室，每一間都有獨立衛浴（五人房有兩間衛浴）；另外有閱覽室、健身房、健康管理中心、中山室、軍械室，以及會議室等設施，能滿足部隊日常所需考潭營區新建工程，如期如質完工。

軍方表示，配合募兵制推動下，營區改建工程均以整體規劃思維，新建設施具備居住、戰備、訓練場及休閒，使營區各項設施功能完善，讓官兵在戮力演訓之餘，能得到充分休息與照顧。