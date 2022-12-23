高雄中油大林煉油廠10月27日深夜才發生氣爆案，未料，21日又傳出停爐事故，高市議員陳麗娜怒批，R3廠氣爆調查報告還沒完成，就又發生跳機停爐事故，且中油完全沒有對外交代，高市府環保局、消防局也毫無消息。對此，中油大林廠澄清，R1廠並非跳機停爐，而是機組高壓閥發現洩漏情形，緊急停機修復，目前已恢復正常運作。

陳麗娜表示，大林蒲遷村促進會成員在中油大林廠門口靜坐已達33天，當時親眼目睹R1事故，R1廠突然跳機冒出大量白煙，更有數量消防隊趕到，但事發2天，中油完全沒有對外交代，大家對中油和市府的冷酷麻痺感到不可思議。

對此，中油大林廠副廠長羅國暉解釋，此次事件並非跳機停爐事故，而是他們主動發現R1廠內的機組出現高壓閥洩漏情況，因此緊急停機洩壓，才會有冒煙的情況，高壓閥洩漏的問題排除後，目前已經恢復正常運作，而消防車則是中油內部的車輛，開機、停機的SOP都會要求消防車待命。高市府消防局指出，當天並無收到中油大林廠的報案。

中油大林廠10月發生R3廠氣爆案件後，陳麗娜及地方人士認為，所有工廠都應全面停工總體檢，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳。尤其大林廠設備老舊，不能只靠歲修保養，應該要有全面更新設備的計畫，否則必然這場爆完那場爆，但中油為維持油品供應，堅持只停R3，其他工廠照常運作，不排除R1為增加產能而導致發生事故。