水星生醫*(6932)今(23)日登錄興櫃，興櫃登錄價為6元，早盤以6.84元開出，一度飆到13.7元，隨後雖有回落，但漲幅仍維持在90%以上。

水星生醫*自111年8月19日起每股面額變更為新臺幣0.25元，送件時實收資本額為1億86萬元，110年營收為0元，稅前虧損5,30萬元，每股虧損0.02元；111年上半年營收為0元，稅前虧損952萬元，每股虧損0.03元

水星生醫*成立於2019年7月，為全球第2家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司。現階段除自行開發速溶藥物外，並為國內外藥廠的藥品提供加值合作開發服務。公司目前積極與全球藥廠簽署共同開發藥物合約，合作開發二類新藥505(b)(2)、困難學名藥、孤兒藥及醫療上未滿足特殊需求藥物。

水星生醫*是全球第二家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，有別於第一家美國A公司的技術只能應用於大型產線及單一藥物，水星生醫*StackDoseTM新藥開發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高等優勢，主要技術分為兩大部分，首先經由特有藥物配方技術，針對不同主成分進行藥物劑型配方改變，再將所研發的藥粉黏合技術(binder)配合3D粉末噴頭，製作出一層層特殊細微孔徑的各式藥錠，以利控制與改變藥物釋放時間，再藉由獲得多項專利的3D粉末製藥設備進行特殊藥錠製程，此平台也可針對服藥困難的病患調整適口性，用以增加病患服藥的順從度。另一方面，目前也著手將此平台用於複合主成分藥品以及全新專利藥開發。