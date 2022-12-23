美國國家氣象局（National Weather Service）預報，屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。伴隨風力增強，平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度，足以讓人在幾分鐘內凍傷，美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。（Youtube）

80 號州際公路上中一輛受損的汽車。（美聯社）

北美遭遇北極寒流侵襲，美國大部分地區本週遇到極低溫、暴雪與強風，導致交通大亂，約1億人將度過一個極其寒冷的耶誕假期。

With a historic, literal once in a lifetime winter storm about to sweep the US, with several states expected to reach into the negatives, reminder to have common decency and not insult the normally warm states for "not knowing true cold" like some of yall did with the TX blizzard pic.twitter.com/0jWTbfvSsV — 🌲F0rtune🌲 (@F0rtuneL0wT1er) December 20, 2022

「紐約時報」指出，造成北極寒流的是極地氣旋（polar vortex）。大片旋轉的冷空氣通常環繞北極圈，但有時也會從極地向南移動。美國常發生與極地氣旋有關的寒流，釀災最大的一次發生於2021年2月，當時寒流深入至德州，氣溫比正常水平低將近攝氏5度，至少250人被凍死，也讓各地電網受損嚴重。

一輛乾淨的汽車在市中心的街道上經過一輛積雪的汽車。（美聯社）

● 何謂極地氣旋

雖然南極也有極地氣旋，但北極的極地氣旋會對人口眾多的北半球帶來影響。

一名男子為停在停車場的車輛清理道路。（美聯社）

地球傾斜度在冬天時讓北半球離太陽較遠，氣旋在冬天變得更強更冷 。若從太空俯視北極，空氣看起來像逆時針旋轉，科學家將極地氣旋比擬為陀螺，正常情況下氣旋穩定且局限於北極，但就像旋轉中的陀螺碰到物品時會開始搖晃和漂移一樣，氣旋也會伴隨極地氣流變化向南移動，如橡皮筋般拉長。

美國廣播公司（ABC News）表示，這波寒流在耶誕節前夕往東擴散，中西部到週末都會是嚴寒天氣。美國國家氣象局（National Weather Service）預報，屆時氣溫會在短短幾小時內下降超過攝氏11度。

No shot this is the storm hitting us?? WTF pic.twitter.com/XnXTvNTf49 — Beetlejuicr (@Beetle_Juicr) December 22, 2022

伴隨風力增強，平原部分地區甚至可能降至攝氏零下57度，足以讓人在幾分鐘內凍傷，美國中西部上半段和五大湖區恐遇到暴風雪天氣。

在冬季風暴警告期間，雪吹過結冰的道路。（美聯社）

福斯新聞（Fox News）報導，隨極地冷空氣從加拿大向南外溢並穿過美國中心地帶，氣溫驟降。蒙大拿州的狄倫（Dillon）21日清晨觀察到在3分鐘內從零下2.7度驟降至零下17.2度；懷俄明州夏延（Cheyenne）也出現30分鐘內從6.1度降至零下16.1度。

Check out this snow swirl in Wichita, Kan. Thank you @stormchaser0026! Follow along with our live coverage of the #winterstorm here👇https://t.co/Dg2Xx4hk4p pic.twitter.com/CgkJHWM4SR — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) December 22, 2022

● 美1億人要受凍 破萬航班誤點或取消

紐時指出，目前在冬季風暴或酷寒警戒範圍內的美國民眾有近1億人，芝加哥當局已在全市各街道布置287台灑鹽機。

截至22日下午，全美各地已有約1萬個國內航班誤點或取消，部分出入境美國的國際航班也受衝擊；美國聯邦航空總署（FAA）每天也不過掌握4萬5000個航班。

● 還不致反常

國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）分站首席預報員歐拉維克（Bob Oravec）表示，這波無疑是超強寒流，但還不致於到空前地步。

民間氣象專家茂爾（Ryan Maue）也說，這波不會打破1983年酷寒及2014年寒流的低溫程度，「但對大部分還有印象者來說，這次寒流威力還是足以排入前十名」。（譯者：陳亦偉）1111223