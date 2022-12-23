研究人員發現發酵食品中的細菌可以幫助解決口臭問題，由於口腔中的某些類型的細菌會導致持續的口臭，科學家建可以咀嚼富含益生菌的食物，或是補充劑來對抗這些壞菌，從而改變口腔菌種生態。

美國健康資訊網《Healthline》20日報導指出，富含益生菌的食物包括優酪乳和優格和酸種麵包（Sourdough bread），雖然台灣不好取得酸種麵包，但可以透過酸菜、味噌、泡菜來替代，市面上也有許多益生菌補充劑，不過，吞下膠囊可能與咀嚼富含益生菌的食物時不同，沒辦法立即直接影響口腔箘叢生態，但結果仍表明，我們吃什麼對腸道和口腔健康確實很重要

美國牙科協會（American Dental Association）消費者顧問暨俄亥俄州立大學牙科學院教授梅西納（Matt Messina）博士表示：「益生菌背後的整個理念是，如果我們的環境中有一群我們不喜歡的壞菌，如果我們引入我們喜歡的細菌，用「好人」取代「壞人」，那麼我們就能獲得改善。」

芝加哥RUSH健康老齡化研究所專家荷蘭（Thomas M. Holland）充說：「擁有更多樣化的微生物群可能使身體能夠消化更多種類的食物，從而避免口臭。」「重要的是食用一種有助於繁殖各種腸道細菌的數量和質量的飲食，以幫助保持不僅是腸道和口腔健康，而且是整體健康。」