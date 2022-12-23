準台北市長蔣萬安23日公布就職前最後一波小內閣名單，其中衛生局長仍懸缺，將由現任副局長陳正誠代理；對此蔣萬安上午受訪表示，衛生局其實跟民生息息相關，高度連結，適合的人選非常多，我們需要更多時間確定找到符合人民期待的衛生局長。

蔣萬安今公布小內閣名單，包含副市長由立委林奕華擔任；政大教授俞振華將任研考會主委，宜蘭縣教育處長王泓翔接掌體育局；另也公布產發局長等共10位內閣首長，唯獨衛生局長懸缺，將由陳正誠代理。

蔣萬安受訪表示，衛生局其實跟民生息息相關，高度連結，適合的人選非常多，因此需要更多時間確定找到符合人民期待的衛生局長，他也有把握，最後的人選一定能夠推動台北市成為健康城市的大願景，同時也會有豐富經驗，面對未來可能的醫病風險，能夠確實照顧好市民朋友健康。

至於體育局長將由現任宜蘭縣教育處長王泓翔擔任，蔣萬安表示，王泓翔從基層做起而且歷練完整，對體育相關業務相當熟悉，接下來他一定能夠發揮相關經驗，推動台北市相關體育業務推動相關順暢。

談及原民會主委巴干．巴萬將留任，蔣萬安表示，在與巴干．巴萬對談的過程中，感受到她對相關業務的熟悉，她同時也是政大民族研究所碩士畢業，過去也有10多年擔任原住民服務員經驗，加上她也希望將正在進行的政策繼續推動下去，因此借重她的歷練，持續將原住民政策順暢推動。

另針對四大公司、北捷局處長是否有口袋名單，蔣萬安則表示，將待上任後積極了解並廣徵各方意見，依照相關法定程序，遴選最佳人才。

談到上任第一件要做的事，蔣萬安強調會積極走訪基層，包括長期協助市府團隊的單位，了解他們的需求，有哪些需要解決的問題，不管是跨年或是明年的燈會，都希望能跟基層清潔隊員、警消人員好好交流意見。