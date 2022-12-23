近幾年發熱衣、發熱褲掀起時尚潮流，標榜薄薄一件可抵禦低溫，但醫師提醒，發熱衣雖有保暖效果，卻因皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染或毛囊炎等問題，並非人人都適合。

●4族群別穿發熱衣 恐致症狀更嚴重

發熱衣主要靠「吸濕放熱」原理，達到保溫作用，大多緊貼肌膚，只要一流汗，汗就悶在衣服內，結果又濕又熱。北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗建議，有以下狀況的人，應考量其他保暖方式：

1、新陳代謝快：容易流汗、新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹。另外，穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。

2、痘痘肌

皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎。長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。

3、異位性皮膚炎：這類病人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。

4、冬季癢：冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服。建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。

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