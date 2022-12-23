新竹市正副議長選舉再添變數，原本依據假投票結果，國民黨黨中央將提名市議員陳慶齡角逐副議長，但在現任副議長余邦彥宣布退出國民黨後，劇情急轉直下，昨在市黨部積極勸說下，陳慶齡將退出副議長選舉，並陪余邦彥去黨中央說明，讓余撤回退黨聲明，仍搭配現任議長許修睿爭取連任。

國民黨已確定14位黨籍議員全數支持許修睿競選連任，但在副議長部分黨內仍有雜音。余邦彥早先表態爭取連任副議長，但近日同黨市議員陳慶齡也表態參選，組發會主委許宇甄21日南下主持副議長假投票，投票結果余邦彥以6票，敗給獲得8票的陳慶齡。

原本黨中央料也將依此結果，核定提名陳慶齡角逐副議長，然而余邦彥卻在22日於臉書貼出退黨聲明書，形同為竹市政壇投下震撼彈，黨內更是有不少人擔心，是否造成黨內分裂。

據了解，經過一夜沈澱，市黨部積極協調勸說下，陳慶齡確定退出參選副議長，新竹市黨部證實此事，在議長調解後，大家相忍為黨，國民黨不能分裂，也沒有分裂的本錢。

據悉，陳慶齡也展現誠意，將去拜會8個投給他的市議員，也會陪伴余邦彥到黨中央說明並撤回退黨聲明，國民黨在新竹市議會仍回歸到只有1組人選，由現任正副議長許修睿搭配余邦彥競選連任。