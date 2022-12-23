亞德客-KY(1590)11月營收回升到22.1億元，為5個月來最高，連續兩個月單月營收年增率翻正，氣動元件景氣似乎在第3季落底。亞系外資今天出具報告認為，亞德客營收第3季後不會再探底，看好2023年營收可望成長10％，給予「超越大盤」評等，目標價由777元調高到1050元。

亞系外資報告認為，自動化對工業需求越來越強，以這波修正循環預期18到24個月來看，有機會在明年第2季結束並恢復。歐美需求今年下半年仍在高峰，但2023年將放緩，大陸則會在明年復甦。

亞德客營收在大陸占比超過9成，亞系外資認為第3季就是谷底，將逐步復甦，預估第4季營收季增8％，明年第1季因季節性因素季減4％，預期2023年全年營收成長10％。

預估明後兩年EPS優於市場預期7~10％，2022～24年EPS分別為30.4元、35.8元及45.3元，目標價調升到1050元。