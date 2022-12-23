仁寶(2324)攻智慧醫療，連續5個交易日獲外資買超，且周線連5紅，外資持股重回逾4成。

仁寶(2324)佈局5G商機，本月宣佈結合旗下的神寶醫資的遠距醫療超音波影像傳輸系統，促成全台首座跨縣巿5G遠距腹部超音波遙控診療。

仁寶表示，5G遠距腹部超音波遙控診療的低延遲、高頻寬、廣連結特性，可遠距深入新竹縣尖石鄉，為偏鄉民眾進行腹部超音波掃描檢查，大幅推進遠距及行動醫療應用模式，進行即時傳輸影像，快速提供醫療建議，將大型醫院專科醫師的診療能量帶入偏鄉。

因應新冠肺炎疫情加速遠距醫療發展，及邁入後疫情時代，仁寶持續深耕5G智慧醫療多元應用，仁寶智慧型裝置事業群副總梁志賢指出，該公司致力5G智慧醫療應用，以5G小基站結合神寶醫資的技術，讓距離和醫療資源不足，不再成為偏鄉居民健康的絆腳石。

仁寶也與電信業者合作，以加速、加量建置偏鄉地區5G基地台網路，預計5年的時間內，將使國內偏鄉人口密集區，像是新北市、新竹縣區域內能夠擁有5G信號的涵蓋。