合勤控(3704)今年在寬頻網路升級帶動商機，以及缺料舒緩下，法人看好每股獲利上看逾4元。展望2023年，整體升級趨勢不變，營收、獲利可望在持續成長。

合勤控今年受惠寬頻網路升級為營運持續挹注動能，其中，又以5G FWA、PON與WiFi-6持續帶動營收成長，加上半導體零組件供應進一步擴大，推升營收動能向上，預計今年營收有機會相較去年呈現雙位數成長，法人也看好每股獲利將逾4元，年成長逾4成。

合勤控明年第一季在歐洲、東南亞多國持續佈建光纖網路下，將帶動PON ONU出貨成長，加上WiFi晶片供貨增加，預期與PON搭配的WiFi Extender出貨進一步上揚，有利於貢獻淡季營收。

展望2023年，儘管通膨高漲將壓抑終端需求，消費性網通自有品牌產品需求可能放緩，但企業級交換器雖然因缺料而供不應求，但終端需求可能因高通膨而受壓抑；5G FWA在北歐、西歐穩定出貨，因無出貨至北美市場，出貨成長動能將較2022年顯著放緩；歐洲與東南亞國家持續佈建光纖網路，零組件供貨增加，積欠歐洲客戶的PON訂單將重行出貨，帶動PON出貨成長，同時間也帶動WiFi Extender出貨向上，PON持續為營收成長主要動能，預計2023年營收、獲利有機會持續成長。