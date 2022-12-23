台南市近期接二連三發生重大社會案件、弊案，而正值正副議長選舉期間也引發許多紛爭，民進黨副祕書長林飛帆也22日深夜突然發文，痛批台南市長黃偉哲對弊案置之不理。對此，台南立委陳亭妃指出，台南到底有沒有黑金要查清楚，黨中央不該用北部角度來看台南，到底發生什麼事應該要趕快處理，中央還這樣放話，到底檢討在哪裡？

林飛帆昨日晚間於臉書發文指出，台南市近期接連發生學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭，就連經發局長陳凱凌也因涉嫌貪瀆弊案而遭到聲押，導致台南過去的城市光榮感，一夕之間被種種黑幕給消抵殆盡，更點名郭再欽等涉及弊案的人退出民進黨。

對於林飛帆突然點名台南，陳亭妃指出，要說台南之前，應該要更了解台南，尤其昨天有些事情發生，包含廂型車載人，議員遭恐嚇等事件，這些紙包不住火，希望市長黃偉哲趕快協調，這是可以圓滿的局，而不是好像大家互放風聲，媒體報導當中大家都很清楚，誰可能會滾雪球，大家都心知肚明。

至於林飛帆突然這樣說，是不是黨內有人受益；陳亭妃表示，她覺得黨中央應該要更了解台南，台南到底有沒有黑金要查清楚，不是用北部角度來看台南，台南從88槍到經發局長陳凱凌被被收押，不是單一事件，要去談論台南，應該要了解台南發生什麼事情。

陳亭妃也說，治安問題她必須強調，昨天真的有議員被恐嚇被壓，治安是發生什麼事，昨天找到廂型車後，還有關鍵性人物在裡面，趕快處理吧，中央還要放話，到底檢討在哪裡？至今從來沒有了解台南的人，有問我們發生什麼事，而且關鍵人物還能放話，很無奈，中央應該更了解台南。

被問到郭再欽退黨後還點名郭信良退出議長選舉，陳亭妃說，為什麼突然講這句話是不是心繫於誰呢？不然八竿子打不著的關係，怎麼會突然喊話郭信良退出，可能他真的心繫某件事情。