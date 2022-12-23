74歲資深藝人黃西田，先前傳出請辭主持長達22年的行腳節目《草地狀元》，宣布離開台北回高雄，轉戰幕後做監製工作。近日，黃西田上節目時透露當年友人找他投資錄影帶事業，竟欠下高達5千萬債務，甚至遭到黑衣人討債，他也還原了當時驚險內幕。

黃西田上命理節目時，透露當時友人想找他投資錄影帶事業，他認為一支錄影帶約可賺進2萬元便答應對方，但沒想到，對方表示不想繼續做下去，竟然中途退出，但黃西田礙於錢與設備都已經投資，乾脆自己繼續做下去。

黃西田上節目透露曾欠下5000萬，並被黑衣人追討的過往。(影片來源/命運好好玩 YT)

他透露另一次投資失敗，是因為有美國專門租錄影帶的中盤商找上他，稱想把錄影帶買去美國，雙方白紙黑字將價錢及1年要拍幾支片寫得清清楚楚，令黃西田不疑有他，最後卻遭對方以一句不做了作罷，但為當時錄影帶很容易遭到拷貝，想要抓又很困難，對方可以正式在台灣買一支影片，帶回美國拷貝，縱然有合約，人在台灣的黃西田也找不到對方，因此損失重大。

其後，黃西田便拚命工作還債，雖然當時在歌廳非常火紅，但薪水都還沒進到口袋就被「黑衣人」領走，至於債主則是在歌廳外堵他下班，或夾寫著「黃西田你欠我的錢」的紙條在車上。所幸最終遇上貴人出手解圍，把欠下的債務全部還光，才得以結束惡夢般的還債生活，讓他相當感激。