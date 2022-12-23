民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文表示，她下周將陸續召開國安高層會議，並在備妥方案後向大家報告。外界認為，熱議多時的兵役延長案，也將於國安高層會議後推出。對此，擁有美國南加州大學政治學博士學歷的中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，恢復成1年役期的可能性很高，但若年底沒宣布，接下來會碰到2024總統與立委大選就更難宣布了；就他所知，案子已經規畫好了，就放著等蔡同意了。

郭育仁今（23）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，既然蔡英文都說下周要召開國安會議了議題，那應該就會恢復成為1年役期了，否則也沒必要在風口浪尖上特別出來說明，就讓這件事情結束就好。

郭育仁指出，根據他了解，這個案子已經規畫好，就放著等待蔡英文同意了，至於如何公布，這就是政治判斷。郭強調，兵役案現在已經不政策問題，而是政治問題了；蔡如果有親自出來說明，那應該就是要恢復1年役期，但若年底前不公布，那就要再等2年了。

針對兵役延長的宣布時機，郭育仁分析，若今年政策不公布，明年機會也很小，因為明年有總統、立委選舉，對政治衝擊更大，但若真要公布在政治上有難度；根據他對國防部政策設計的了解，確實非常完備，然而大家對於役期延長還是不信任。