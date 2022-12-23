新竹縣府在平安夜當天舉辦東興圳光藝節－星光月夜，打造全台最浪漫光影藝術饗宴。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

年末最後一周竹縣很熱鬧，為慶祝耶誕節，新竹縣府在平安夜當天舉辦東興圳光藝節－星光月夜，打造全台最浪漫光影藝術饗宴。31日跨年公益慈善晚會結束後，緊接著元旦一早7時30分，將在縣府前廣場舉行升旗典禮，當天活動前發送1500份的限量升旗紀念腰包。升旗後隨即舉辦健走，23日12時起線上開放報名，限量2500名，民眾集章完賽就能兌換兔年造型紀念帽。

2022竹縣東興圳光藝節－星光月夜將在東興圳景觀公園登場，本周六以親子為主題舉辦童趣嘉年華，安排全台唯一客家搖滾兒童樂團，還有親子最愛泡泡秀、魔術秀、唱跳表演等，還有周末連2天星光市集。

童趣嘉年華一路從下午4時嗨到晚上8時，邀請8組廣受歡迎的表演團隊，節目中穿插親子互動遊戲，並由新竹縣最萌的吉祥物皮皮獅在開場前現身，發送紀念紅包袋與民眾同樂。

而跨年夜到元旦，在公益慈善晚會結束後，元旦當天一早7時30分將在縣府前廣場舉行升旗典禮。縣長楊文科說，邀請鄉親元旦早起到縣府廣場升旗，同時新竹縣為推展健康城市風氣，典禮後舉辦2023迎向新曙光竹縣元旦健走活動。

活動全程免費，預計元旦上午8時45分於縣府前廣場出發，沿途經過福興路後右轉自強一路再接興隆路一段，再於縣政九路右轉至光明六路東一段，最後再回到縣政六路路口，全程共計約3.5公里。參加民眾請於活動前至報到處領取闖關卡，並在健走中繼補給站處蓋章，完賽後於縣政六路的集合點，就能領取可愛兔耳造型的兔年紀念帽。

另，縣府在2023元旦升旗特別推出紀念腰包，結合新竹縣、兔年等新年元素，將在元旦當天上午 6時30分於會場發放處發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取，每人限領1次，數量1500份發完為止。