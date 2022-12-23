桃園市八德區5歲蘇姓男童19日在幼兒園等待父親接下課，誤以為父親已經在外面等待，跑出去後發現不是父親，竟打算靠自己記憶從八德走回內壢。走了近1個小時近3公里後獨自站在路邊，所幸被警方發現。另針對幼兒園疏失，桃園市教育局將開罰。

蘇姓男童昨天等待爸爸接其下課時，聽到老師喊名字，蘇童聽錯，以為爸爸已經來接他，自己走到外面，結果發現不是爸爸，蘇童竟打算自己走回家。爸爸到幼兒園時，才發現兒子竟然失蹤，急得如熱鍋上螞蟻，趕緊報案協尋。

八德警分局高明派出所警員胡峻豪、廖彩如19日晚上7時許接獲民眾報案，在八德區成功街315巷，有一名兒童站在路旁徬徨無助，到場發現兒童書包有名字但是裡面沒有聯絡簿，詢問蘇童是否知道父母姓名、聯絡方式，男童皆無法完整說出，因此先載他返所安置，並通報各所是否有父母報案找兒童，發現大安所已經受理報案，趕緊聯繫男童父親，順利助其一家團聚。

教育局表示，該幼兒園以手機軟體控管學童出入，父親在接小孩途中就按下軟體，校方才會廣播，又剛好有其他家長來接小孩，校方才沒發現蘇童走出校門。不過幼兒園未照顧好男童，的確有疏失，將依幼兒教育及照顧法裁處。