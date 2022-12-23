韓國政府23日表示，室內到底還需不需要戴口罩，現在卡在幾個重要關鍵點，不需要全部都符合規範，只要其中兩項達標即可，像是重症患者以及疫歿人數有沒有確實減少等。

據悉，韓國政府其餘幾個考慮的面向，也包括新冠確診病例每日是否已穩定，不要動不動突然又有一大堆人確診。還有醫療系統的量能是否有不敷使用之虞，以及新冠高危險群的免疫力夠不夠對抗病毒。

如果上述幾個觀察事項中，只能有兩項合乎標準，韓國政府表示，將決定何時可以結束室內還是要戴口罩的規定。不過，在醫院或其它傳染風險較高的地方，民眾還是得戴上口罩。

不滿政府沒有效率的批評者指出，在室內還要戴口罩實在很不方便，根據有些研究報告，只要民眾有足夠的免疫力，室內就可以不用戴口罩。韓國政府也正考慮，是否將現行室內一定要戴口罩，改為建議最好戴上。

韓國政府憂心，一旦鬆綁戴口罩的規定後，每日確診人數應該會暴增。同時，也鼓勵快去接種新冠疫苗，因為在目前這個冬天，60歲或以上的韓國老年人，只有29%有去打。