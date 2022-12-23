女星陳喬恩今年3月與小9歲的馬來西亞男友Alan（曾偉昌）登記結婚，婚後時常在社群平台上曬出生活點滴，感情生活相當甜蜜。近期，她參加大陸綜藝節目，被問及「為什麼不辦婚禮？」，坦言因「2關鍵原因」而感到困擾，讓在場嘉賓感同身受。

陳喬恩近期在節目《妻子的浪漫旅行》中，提到不辦婚禮的原因。指出才剛新婚，加上自己是個怕麻煩的人，所以如果要辦就辦僅邀雙方親友參加的小型婚禮。對此，卻會引發兩個問題。其一是賓客若不小心漏了誰，事後會變得很尷尬，其二是在婚禮上難以照料到每個人的感受，恐會有怠慢他人之虞。因此她連連搖頭拒絕，「就先不辦！」

陳喬恩該則影片釋出至網路上後，許多網友們看了相當認同，留言：「結婚感覺很社死(尷尬)，要和一堆不認識的親友寒暄」、「我只想拍各式各樣好看的婚紗照，而不想辦婚禮」、「都是家裡長輩要求的，覺得這樣才有面子。」

事實上，陳喬恩在此節目中，多次暢談對家庭、愛情的看法，金句頻出。讓許多人相當認同她的愛情觀。屢屢衝上熱搜話題。此前，更以自身為例，呼籲女性觀眾們不要因為遲遲未尋到良人而感到焦慮萬分，直言：「姐都43歲才結婚，你們怕什麼！」