新北市擴大補助店家節能設備，推出「店面節能暨改造計畫獎勵辦法」，即日起至明年1月13日開放申請，有機會獲得最高30萬補助。（新北市經發局提供）

為了鼓勵服務業實踐節能減碳，新北市擴大補助店家節能設備，推出「店面節能暨改造計畫獎勵辦法」，即日起至明年1月13日開放申請，業者只要依據「新北市店面節能設計示範指引」，落實節能改造，並汰換1級能源效率標示設備、使用智慧節能系統或建築選用隔熱與空間節能設計，有機會獲得最高30萬補助。

經發局長何怡明表示，為了打造節電典範城市，並推廣淨零耗能建築概念，市府今年與專家學者、民間團體制定「新北市店面節能設計指引手冊」，給予業者做節能減碳措施的參考，手冊提供服務業學習節能的手法，如何降低用電量與節省電費成本，以擴大推廣節能概念。

經發局指出，市府先前透過「服務業隔熱補助辦法」，希望業者響應導入隔熱設備，節能減碳，減少經營成本，補助業者安裝空氣門簾、吸頂循環扇、玻璃隔熱，每案最高補助10萬元，往年也吸引大批業者申請，這次店面節能改造補助是針對整體節能設備，獎勵金補助比例可達總改造經費50％，每案最高補助30萬元。

經發局表示，轄內具有實體店面，且在新北完成商業、公司或法人登記的服務業者，皆可依「新北市店面節能設計指引」提出節能改造申請方案，包含現有設備能源效率提升、新設高能源效率設備(僅適用新設店面)、建築隔熱與空間節能設計、水資源管理、智慧節能系統等相關節能改造項目。

何怡明說，新設或想要改造店面的業者透過此指引獲益良多，該獎勵辦法採先申請後施工原則，詳細資訊可至新北市經發局官網https://www.economic.ntpc.gov.tw/查詢，或撥打諮詢電話(02)8914-6173黃小姐或(02)2960-3456分機5339潘先生，希望轄內業者一起響應減碳，朝2050淨零目標邁進。