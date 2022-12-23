民進黨北市立委補選候選人吳怡農被問到何時願辯論時未正面回應，昨被國民黨文傳會副主委林家興質疑，只會說對手國民黨北市立委補選候選人王鴻薇只有口水和謾罵，此舉是「怯戰」作為，對此，吳怡農23日回應，他提出多項政見，卻沒看到對手針對政見有實質跟建設性的批評，說他怯戰笑一笑就好。

吳怡農23日在民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員阮昭雄、市議員當選人張文潔的陪同下，赴南京、武昌市場掃街拜票，對於被批評辯論怯戰，吳怡農表示，這是很有趣的，面對國家安全危險，提出兵役改革的主張，這怎麼是怯戰？面對長期擱置的松山機場問題，連松山議員王鴻薇都沒有提出來，我們也提出具體主張跟政見，這怎麼會是怯戰？

台北市第三選區立委補選民進黨候選人吳怡農（中）23日前往南京市場，爭取攤商及民眾支持。（羅永銘攝）

吳怡農也說，對國家安全、兵役改革、警消人員權益、下一代教育的品質，都有提出具政見和主張，但都沒看到對手針對政見，有實質跟建設性的批評，這是最可惜的，這樣的辯論會只是更多謾罵、噴口水，這對公共事務討論有幫助嗎？

吳怡農直言，王議員過去提到的政見，缺乏許多思考，核二核三延役，沒有考慮到新北市長想法，更重要是沒有回答核廢料如何處理，提出口號沒有可行方案，這很可惜跟空洞。

吳怡農指出，監督政府文宣預算是立法委員本身工作內容，根本稱不上是政見，我覺得太多口水謾罵，說我怯戰笑一笑就好，我們很認真看待台北市面對的問題，松山區居民幾十年來面對的問題，我們勇於承擔，認真面對面提出解決方案，這是立法委員候選人應有的態度。