12月1日起台灣口罩政策開始鬆綁，包含室外空間、室外場所均不再需要配戴口罩，為了避免臉部肌膚狀況亮紅燈，面膜也頓時成為愛美女性在後疫情時代炙手可熱的商品，近期竄燒的品牌「有種美」除了主打態度美與自信美的品牌理念，由國泰醫學專業團隊研發「緊緻金三角青春賦活面膜」，標榜修復與維持肌膚屏障，商品釋出後更是廣受水美眉的喜愛！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「有種美」近一個月聲量趨勢，可以發現11月23日有多位IG網紅進行「有種美緊緻金三角青春賦活面膜」評測，在社群媒體上帶動網路討論話題，當日更是累積267筆聲量，想知道這些IG時尚紅人都在討論些什麼嗎？現在就讓5位關鍵領袖帶你來看有種美推出的「緊緻金三角青春賦活面膜」有哪些亮點吧！

＃Albee艾兒比｜＠l_albee喜歡關注彩妝與美食的IG人氣網紅Albee，除了育有可愛的大寶和小寶，注重肌膚保養的她也加入「有種美緊緻金三角青春賦活面膜」體驗評測，Albee透露該款面膜精華液沒有特殊香味，含有神經醯氨、維他命B3及維他命B5三大保養成分，面膜採用極天絲材質讓每一寸肌膚都能完全呵護，使用完後她也表示對於保濕、水潤透亮、上妝服貼效果很有感，長期使用幫助肌膚屏障維持健康狀態，推薦大家在秋冬例行保養使用。

粉絲對於實測結果驚艷表示，「感覺得出來面膜的透氣度和薄透度，最喜歡這種沒有負擔感的面膜了」、「我好需要這種保濕的面膜，而且我也喜歡沒有特殊香味的產品」、「我已經敷完一盒，馬上又再回購」。

＃涵妞｜＠babyhan15

在IG擁有1.6萬名粉絲追蹤的可愛幼教老師「涵妞」，喜歡在社群媒體上分享育兒日常，乾性肌膚的她給予有種美「緊緻金三角青春賦活面膜」滿分評價，身為面膜愛好者，涵妞表示緊緻金三角青春賦活面膜撕開包裝後能看到很多濃稠保濕狀的精華液，敷完面膜15分鐘後再拿下來，不需沖洗就能感覺臉蛋變得很水嫩，肌膚還有被修護的感覺，最後天然保濕成分也讓她推薦給敏弱肌女孩使用，「想要有健康的肌膚屏障就要補充天然的保濕成分，讓肌膚維持緊實、擁有好光彩！」

網友也被涵妞推薦燒到入坑，「這款面膜作為換季保養真的很不錯！我覺得保濕力很好而且材質舒服」、「冬天必備，保濕效果極佳」、「這款面膜很好用」。

＃bearkai熊凱｜＠xbearkaix

喜歡cosplay多種動漫角色的IG網紅熊凱，適逢換季膚況較不穩定，特別是在重要場合前一天熊凱的肌膚總是會突然鬧脾氣，因此熊凱近期特別嘗試有種美新推出的「緊緻金三角青春賦活面膜」，由國泰專業醫療團隊創新研發，除了穩定修護、深層潤澤肌膚、撫平紋路，也提升肌膚鎖水力、補水保濕，幫助受損肌膚屏障進行修護，讓愛熬夜的熊凱使用完也有感分享，「敷完後氣色變得明亮、毛孔變小，隔天上妝服貼不脫妝，真是夜貓子的救星啊！」

熊凱實測照片也讓IG網友讚嘆，「冬天必備，保濕效果極佳」、「哇哇！真的皮膚變透亮了呢」、「哇！也太美了吧～豈不是勸敗」、「保濕超好，我的愛物」。

＃るんず 潤子｜＠runzi.f

曾在日本作為冠軍歌手發片的潤子嫁作台灣媳婦，不僅登上《WTO姐妹會》分享棄夢來台追愛的故事，也經營個人YouTube頻道，累積大票粉絲支持。身為媽媽的潤子首次嘗試「有種美緊緻金三角青春賦活面膜」，使用第一天就表示感受臉部肌膚保濕效果，隔天早上洗臉還有水嫩Q彈的感覺，不只化妝不會卡粉，還讓她不自覺想一直摸臉，使用7天後效果更為明顯，提升保濕力的同時也淡化細紋與毛孔，特別是面膜布採用環保纖維面膜紙，以東方人臉型進行剪裁，服貼度也讓潤子很滿意，「溫和不刺激，敏弱肌的人也適用，值得推薦」。

潤子體驗影片曝光後讓觀眾躍躍欲試，「哇！潤子好美，敷完就能跟潤子一樣美嗎？」、「好用+1」、「好服貼又保濕」、「我也覺得超級好用欸」。

image source:翻攝IG／runzi.fimage source:翻攝IG／runzi.fimage source:翻攝IG／runzi.f

＃王仲慧｜＠bpbp520520520

涉足美食、旅遊、穿搭與美妝的部落客王仲慧，在IG迅速累積逾2.5萬名粉絲追蹤，王仲慧指出自己長期待在冷氣房工作，皮膚容易乾燥脫妝，後來受朋友推薦參與「有種美緊緻金三角青春賦活面膜」實測，她稱讚該款面膜兩側上下開口設計讓臉部與面膜更加服貼，敷起來也很透氣舒適，藉由面膜神經醯氨成份修護肌膚屏障，讓肌膚擁有足夠含水量、保濕力，自然達到細紋淡化、細緻毛孔，使用7天後她也分享「皮膚保溼度與水嫩感都很好，自己也沒有再脫妝、也更緊緻」，推薦網友購買試用。

網友對於面膜實測表示，「乾燥脫妝+1，想買來看看」、「很好用，水嫩服貼」、「超美，膚質看起來很好」、「敷完皮膚喝飽水，讚讚的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月12日至2022年12月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『有種美』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。